La Preside con Luisa Ranieri trama della seconda puntata | anticipazioni

La Preside, interpretata da Luisa Ranieri, torna su Rai 1 con la seconda puntata. La serie segue le vicende di Eugenia Liguori, dirigente scolastica impegnata in un contesto complesso. Dopo il successo della prima puntata andata in onda il 12 gennaio, gli spettatori attendono con interesse le nuove anticipazioni e sviluppi della trama, che si sviluppa tra le sfide professionali e personali della protagonista.

Luisa Ranieri ha esordito nei panni di Eugenia Liguori nella serie La Preside. La prima puntata, andata in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 12 gennaio, ed è stata un clamoroso successo. Ma le premesse c’erano tutte. D’altro canto, sia la protagonista che Luca Zingaretti, tra i produttori della fiction, hanno chiaramente che l’intento era quello di raccontare una storia che toccasse il cuore del pubblico. E così è stato. La Preside, un successo di pubblico. Così, la prima puntata de La Preside ha davvero ottenuto un risultato fantastico sul fronte degli ascolti, quasi a livello di Sandokan. Infatti, ha incollato al piccolo schermo 4. 🔗 Leggi su Dilei.it

