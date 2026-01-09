Lolita Lobosco tornerà presto | Luisa Ranieri annuncia la nuova stagione della fiction su Rai Uno
Luisa Ranieri ha annunciato il ritorno di “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai Uno. Le riprese della quarta stagione si svolgeranno tra estate e autunno a Bari, confermando la continuità di questa apprezzata serie televisiva. La nuova stagione offrirà ai fan ulteriori approfondimenti sulle avventure della protagonista, mantenendo l’attenzione su un racconto sobrio e accurato.
Ritorna Lolita Lobosco le riprese tra estate e autunno a Bari Le riprese della quarta stagione inizieranno tra estate e autunno a Bari Luisa Ranieri, protagonista della celebre fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, ha ufficialmente confermato che la serie tornerà presto su Rai Uno con una nuova stagione. In un’intervista a Tv Sorrisi e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
