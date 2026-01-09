Luisa Ranieri ha annunciato il ritorno di “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai Uno. Le riprese della quarta stagione si svolgeranno tra estate e autunno a Bari, confermando la continuità di questa apprezzata serie televisiva. La nuova stagione offrirà ai fan ulteriori approfondimenti sulle avventure della protagonista, mantenendo l’attenzione su un racconto sobrio e accurato.

Ritorna Lolita Lobosco le riprese tra estate e autunno a Bari Le riprese della quarta stagione inizieranno tra estate e autunno a Bari Luisa Ranieri, protagonista della celebre fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”, ha ufficialmente confermato che la serie tornerà presto su Rai Uno con una nuova stagione. In un’intervista a Tv Sorrisi e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Lolita Lobosco tornerà presto: Luisa Ranieri annuncia la nuova stagione della fiction su Rai Uno

Leggi anche: Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano

Leggi anche: Luisa Ranieri è “La preside”, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: “Il Modello Caivano si può esportare”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il ritorno di Lolita Lobosco: indagini nella città scossa da un terremoto giudiziario - Scandali e crimini che coinvolgono Bari sono legati al denaro» Torna Gabriella Genisi, e torna la sua Lolita Lobosco con una ... lagazzettadelmezzogiorno.it

A Terni la scrittrice Gabriella Genisi: «Presto un nuovo libro e Lolita Lobosco troverà l'amore» - Gabriella Genisi è la scrittrice dalla cui fantasia è nata la figura della vicequestore Lolita Lobosco. ilmessaggero.it

Il ritorno di Lolita Lobosco, Genisi: "Mi auguro torni presto in tv" - “Doveva essere l'ultimo libro della serie, in questo undicesimo capitolo si sono aperti nuovi scenari, e quindi Lolita tornerà ancora” dice Gabriella Genisi, che ha appena pubblicato “Una questione di ... rainews.it

La serie su Lolita Lobosco tornerà in tv e Bari sarà ancora protagonista in prima serata su Rai 1. Ad annunciarlo è stata l'attrice Luisa Ranieri in un'intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. "Tornerà presto: è un ruolo a cui sono molto legata. A - facebook.com facebook