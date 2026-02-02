la pace forzata nel pd

La segreteria del Pd si muove con fermezza. Durante un incontro a Napoli, Elly Schlein ha chiarito che il partito ha una linea unitaria. Ha detto che, pur rispettando le opinioni diverse, non si può dare l’impressione di divisioni interne. La sua presa di posizione arriva dopo settimane di tensioni tra i gruppi del partito. Ora, i membri del Pd si trovano di fronte a una scelta: mantenere l’unità o rischiare di aprire nuove ferite.

Elly Schlein nel fine settimana ha dato la linea al Pd, da Napoli, al convegno riformista organizzato da Stefano Bonaccini, capo di Energia Popolare: il Pd, ha infatti detto la segretaria, ha una "maggioranza con una linea chiara, si può non essere d'accordo ma non si può dare all'esterno l'idea che ci siano linee diverse. Dobbiamo difendere il pluralismo e chiedere a tutti il rispetto per chi ha un'idea diversa ma anche riconoscere che una linea maggioritaria c'è o i cittadini fanno fatica a capire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Partito Democratico rafforza la propria presenza nel Messinese con l'apertura di nuovi circoli a Naso e Pace del Mela.

