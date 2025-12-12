Nuovi circoli Pd a Naso e Pace del Mela | il partito rafforza la presenza nel Messinese

Il Partito Democratico rafforza la propria presenza nel Messinese con l’apertura di nuovi circoli a Naso e Pace del Mela. Le recenti attivazioni, confermate dalle assemblee degli iscritti, testimoniano l’impegno del partito nel consolidare la propria rete territoriale nella provincia di Messina.

