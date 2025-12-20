In Premier il Chelsea di Maresca prova a risollevarsi affrontando il Newcastle Salah-Slot è pace forzata in casa Liverpool
La Premier League continua a regalare emozioni e anche questo fino settimana è denso di partite che potrebbero risultare decisive. In 4 turni il City di Guardiola, Donnarumma e Haaland ha rosicchiato 5 punti alla fuga dell’ Arsenal, che ora si trova a +2. Il titolo è una corsa a 3 perché c’è anche l’ Aston Villa, che vince da 9 gare (Europa League compresa). La squadra di Watkins è la mina vagante ed è attesa dalla sfida col Man United che è in ripresa ed in piena corsa per l’Europa. Il turno più facile sembra averlo l’ Arsenal che gioca in casa del Leeds. Ma anche il City non dovrebbe avere difficoltà a imporsi sul West Ham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il progetto di Maresca al Chelsea non decolla: lontano dalla vetta in Premier League, in difficoltà anche in Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta; Maresca: 'Le voci su City e Juventus? Nulla di vero, tutte speculazioni'; Premier League: il Liverpool vince e ritrova Salah, l'Arsenal vince al 94'; Chelsea: Maresca attacca il club, per i tabloid pronto l'esonero.
Il progetto di Maresca al Chelsea non decolla: lontano dalla vetta in Premier League, in difficoltà anche in Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta - Il Chelsea è ormai fuori dalla corsa al titolo della Premier League, ma non era abbastanza forte per competere fin dall'inizio, e ora l'allenatore Enzo Maresca sta raccogliendo i cocci. goal.com
Chelsea, prova di forza: 4-3 in rimonta col Tottenham. L'Arsenal domina ma non vince - Chissà se ora Enzo Maresca comincerà a credere che il suo Chelsea può lottare per il titolo. gazzetta.it
