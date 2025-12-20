In Premier il Chelsea di Maresca prova a risollevarsi affrontando il Newcastle Salah-Slot è pace forzata in casa Liverpool

La Premier League continua a regalare emozioni e anche questo fino settimana è denso di partite che potrebbero risultare decisive. In 4 turni il City di Guardiola, Donnarumma e Haaland ha rosicchiato 5 punti alla fuga dell’ Arsenal, che ora si trova a +2. Il titolo è una corsa a 3 perché c’è anche l’ Aston Villa, che vince da 9 gare (Europa League compresa). La squadra di Watkins è la mina vagante ed è attesa dalla sfida col Man United che è in ripresa ed in piena corsa per l’Europa. Il turno più facile sembra averlo l’ Arsenal che gioca in casa del Leeds. Ma anche il City non dovrebbe avere difficoltà a imporsi sul West Ham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il progetto di Maresca al Chelsea non decolla: lontano dalla vetta in Premier League, in difficoltà anche in Champions dopo la sconfitta contro l'Atalanta

