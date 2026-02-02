La nuova immagine che inchioda l' ex principe Andrea lo vede chinato su una ragazza

La questione del principe Andrea torna a far parlare di sé dopo che una nuova foto lo mostra chinato su una ragazza. La scena, scattata di nascosto, mette in discussione le misure finora adottate dal re Carlo, che aveva deciso di tenerlo lontano da ogni evento pubblico, di togliere i titoli e di escluderlo dalla vita ufficiale della famiglia reale. Ora, sembra che il monarca debba riconsiderare la sua strategia, perché questa immagine rischia di riaccendere le polemiche e di complicare ulteriormente la posizione dell’ex principe.

