La nuova immagine che inchioda l' ex principe Andrea lo vede chinato su una ragazza
La questione del principe Andrea torna a far parlare di sé dopo che una nuova foto lo mostra chinato su una ragazza. La scena, scattata di nascosto, mette in discussione le misure finora adottate dal re Carlo, che aveva deciso di tenerlo lontano da ogni evento pubblico, di togliere i titoli e di escluderlo dalla vita ufficiale della famiglia reale. Ora, sembra che il monarca debba riconsiderare la sua strategia, perché questa immagine rischia di riaccendere le polemiche e di complicare ulteriormente la posizione dell’ex principe.
S e l’espulsione da qualsiasi evento familiare o pubblico, il ritiro di ogni titolo e carica e l’esilio forzato in un remoto, piccolo cottage di Sandringham erano sembrati a re Carlo la soluzione definitiva al problema di Andrea Mountbatten-Windsor, il monarca è costretto ora a ripensarci. Tre milioni di nuovi file, ricchi di documenti, email e immagini inedite, appena resi pubblici negli Stati Uniti, hanno gettato ancora più ombra sull’ex principe e sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo americano. In particolare, una foto – la più sconvolgente – lo ritrae in ginocchio a terra, chinato su una giovane di cui non si conosce l’identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Principe Andrea
«Il principe Andrea a quattro zampe su una donna», le nuove foto che lo inguaiano. Cosa chiedeva Epstein alla sua ex Sarah Ferguson
Il principe Andrea torna al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di nuove foto che lo mostrano in pose imbarazzanti.
Trump e i viaggi sul jet di Epstein: «Da soli con una 20enne». Pubblici 11mila nuovi file, uno inchioda il principe Andrea: «Hai nuove amichette per me?»
Ultime notizie su Principe Andrea
