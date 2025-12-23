Trump e i viaggi sul jet di Epstein | Da soli con una 20enne Pubblici 11mila nuovi file uno inchioda il principe Andrea | Hai nuove amichette per me?
Donald Trump avrebbe volato sul jet privato di Jeffrey Epstein molte più volte rispetto a quanto precedentemente riportato «o di quanto eravamo a conoscenza». È questa una delle novità più scoppiettanti che è emersa dall’ultima tranche di documenti sul finanziere pedofilo. Si tratta della più imponente pubblicazione, oltre 10 gigabyte di materiali: per intenderci, oltre tre volte la dimensione di tutti i documenti che erano stati pubblicati tra venerdì e lunedì mattina. Non solo. Secondo una prima visione dei file da parte del Washington Post, su un volo « i passeggeri erano solo Epstein, Trump e una ragazza 20enne ». 🔗 Leggi su Open.online
