La nuova casa di Valentina Ferragni con arredi romantici e di design | tutte le foto

Valentina Ferragni ha appena mostrato ai follower la sua nuova casa, ricca di arredi romantici e di stile. La sorella minore della famiglia Ferragni si dedica anche al mondo del design, e in queste foto si vede chiaramente il suo gusto elegante. La influencer ha condiviso alcuni scatti in cui si nota come abbia scelto pezzi di carattere, mescolando il romantico con il moderno. La casa riflette la personalità di Valentina, tra dettagli curati e atmosfere accoglienti.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” È un’influencer, un’imprenditrice, oltre ad avere una sorella molto famosa. Chi segue la famiglia Ferragni avrà indovinato che stiamo parlando della più piccola delle tre, Valentina, che tra i numerosi interessi ha anche quello del design. È seguita da oltre 4 milioni di follower e ha deciso di lasciare il suo stile anche all’interno della nuova casa. Valentina Ferragni, infatti qualche anno fa ha acquistato una casa tutta per lei a Milano per stare vicino alla sorella e anche perché nel capoluogo meneghino c’è la sede del suo Valentina Ferragni Studio che si occupa della realizzazione di gioielli e accessori.🔗 Leggi su Today.it

Valentina Ferragni ha appena finito di sistemare la sua nuova casa a Milano insieme al fidanzato Matteo Napoletano.

