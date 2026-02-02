La mia elezione non arriva per compensare l' assenza brindisini in Giunta

Toni Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Puglia. Durante la seduta di insediamento, ha ottenuto 36 preferenze, anche da parte del centro-destra. L’ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia prende il posto di chi si aspettava fosse una nomina che compensasse l’assenza di rappresentanti brindisini in Giunta. La nomina ha sorpreso qualcuno, ma lui si dice pronto a lavorare senza false promesse.

Prime dichiarazioni di Matarrelli da presidente del Consiglio regionale: tra i temi trattati anche le scelte nell'esecutivo del governatore Decaro BARI - Toni Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale. L'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia eletto con 36 preferenze favorevoli durante la seduta di insediamento: anche dal centro-destra hanno votato per lui. Alle elezioni aveva sfiorato quota 25 mila. Arriva per la seconda volta da consigliere tra i banchi della Regione: nel 2010 militava nelle fila di Sinistra Ecologia e Libertà. Si dimise anzitempo per l'elezione alla Camera dei Deputati alle politiche di tre anni dopo.

