Michin | La mia assenza solo temporanea

Michin ha annunciato che la sua assenza dal ring è temporanea. Pur essendo attualmente fuori gioco, l’atleta ha sottolineato che il suo ritorno è previsto a breve. Questa pausa momentanea non compromette il suo impegno e la volontà di riprendere presto le competizioni. I fan e gli addetti ai lavori attendono con fiducia il suo ritorno, consapevoli della sua determinazione e passione per il combattimento.

Michin ha confermato di essere fuori gioco, ma insiste sul fatto che il suo tempo lontano dal ring non durerà a lungo. In un video sui social media, la star di WWE SmackDown è apparsa indossando una fionda e ha rivolto un messaggio diretto a Jade Cargill. Michin ha chiarito che, nonostante l’infortunio, non crede che Cargill sia riuscita a metterla definitivamente da parte. “ Potrei anche essere fuori, ma lo sono temporaneamente. E con tutti i soldi, la fama e l’aura. quello che ti manca, che io ho, è la grinta, è l’amore per questo lavoro “, ha detto Michin. “ Quindi Jade, goditi le tue vacanze e i tuoi servizi fotografici perché, mentre io sto migliorando, mi concentro su di te e niente mi terrà lontano da quell’anello e niente mi terrà lontano da te”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net

