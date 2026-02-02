Mia elezione non per compensare mancanza di brindisini in Giunta

Toni Matarrelli è stato ufficialmente eletto nuovo presidente del Consiglio regionale. L’ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia ha ottenuto 36 preferenze, anche da parte dei rappresentanti del centro-destra, durante la seduta di insediamento. La sua elezione non viene vista come una mossa per compensare l’assenza di brindisini in Giunta.

Prime dichiarazioni di Matarrelli da presidente del Consiglio regionale: tra i temi trattati anche le scelte nell'esecutivo del governatore Decaro BARI - Toni Matarrelli è il nuovo presidente del Consiglio regionale. L'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia eletto con 36 preferenze favorevoli durante la seduta di insediamento: anche dal centro-destra hanno votato per lui. Alle elezioni aveva sfiorato quota 25 mila. Arriva per la seconda volta da consigliere tra i banchi della Regione: nel 2010 militava nelle fila di Sinistra Ecologia e Libertà. Si dimise anzitempo per l'elezione alla Camera dei Deputati alle politiche di tre anni dopo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

