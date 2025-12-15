Metromare da gennaio via ai lavori del ponte ciclo-pedonale | collega Dragona alla nuova stazione

A partire da gennaio, prenderanno il via i lavori per il nuovo ponte ciclo-pedonale che collegherà Dragona alla futura stazione. Questa infrastruttura rappresenta un intervento importante nel quadrante sud-ovest della città, migliorando la mobilità e la sicurezza per pedoni e ciclisti. L'opera si inserisce nel progetto di sviluppo delle reti di trasporto locale.

