La lettera a Salvini e Giorgetti per quella mancata firma che blocca il sogno di molti monzesi

La partita per la metropolitana di Monza si fa sempre più incandescente. I monzesi aspettano da anni, ma ora il tempo stringe e ogni giorno che passa rischia di allontanare ancora di più il sogno di vedere i treni arrivare sotto casa. La mancata firma di Salvini e Giorgetti ha creato un nuovo stop, e ora bisogna correre per rispettare i tempi. Le autorità sono chiamate a muoversi subito, perché il progetto non può più aspettare.

Non c'è più tempo da perdere. Se si vuole (davvero) portare la metropolitana a Monza bisogna muoversi, così da poter bandire la gara d'appalto entro i termini e scongiurare ulteriori rallentamenti. Perché, ormai, è da decenni che i monzesi attendono l'arrivo della metropolitana a Monza. Una richiesta semplice e chiara quella che l'associazione HQMonza, che da sempre si batte per portare la metro nel capoluogo brianzolo, avanza direttamente ai ministri Matteo Salvini (Infrastrutture) e Giancarlo Giorgetti (Bilancio). Fino a pochi mesi fa sembrava cosa ormai fatta. Anzi, è da novembre che si attende la firma di quei decreti che danno poi il via libera all'iter e alla grande macchina – burocratica prima, e cantieristica poi – per portare la M5 a Monza.

