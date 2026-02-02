Scontri Askatasuna Salvini | Mancata prevenzione? Non si pensava a quella violenza bestiale

I problemi tra le forze dell’ordine e i manifestanti di Askatasuna si fanno sentire sempre di più. Ieri a Torino sono scoppiati scontri violenti e il ministro Salvini non ha nascosto la sua frustrazione: “Mancata prevenzione? Non si pensava a quella violenza bestiale”. Parla di un momento molto delicato e chiede che chi ha aggredito un poliziotto venga accusato almeno di tentato omicidio. La situazione resta tesa e si aspetta che le autorità facciano chiarezza.

“È un momento delicato perché le scene di ieri di Torino non sono normali e conto che a chi è stato arrestato per l’aggressione al poliziotto gli si contesti almeno il tentato omicidio”. Così Matteo Salvini a margine della raccolta firme a Roma sul referendum sulla giustizia. “Spero non ci sia qualche giudice buonista che inizia a cercare di capire se c’è del disagio – aggiunge -. È sempre più urgente approvare questo decreto sicurezza, noi puntiamo a tutelare e dare più strumenti alle forze dell’ordine e poi occorrono giudici che si rendano conto che questi sono pericolosi e che vanno tenuti in carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stati circa un centinaio gli agenti feriti negli scontri di sabato a Torino.

A Torino si sono verificati scontri durante un corteo di protesta contro la chiusura del centro Askatasuna.

