Lettera al sindaco | Perché il nuovo Arengario lo devono progettare e scegliere i monzesi

L’Arengario di Monza rappresenta un importante spazio pubblico da rinnovare. La scelta su come renderlo accessibile e innovativo, tra un ascensore interno o un ponte di vetro, deve coinvolgere direttamente i cittadini. L’associazione Connetti Monza e Brianza sostiene che siano i residenti a decidere il futuro di questo luogo, affinché rifletta le esigenze e le volontà della comunità locale.

