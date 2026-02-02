La Lega lancia l' iniziativa Io sto col poliziotto mentre il mondo politico locale discute degli agenti feriti a Torino

La tensione a Torino cresce dopo gli scontri di sabato durante il corteo pro-Askatasuna. Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti e ora la discussione politica si sposta anche nelle Marche. La Lega ha lanciato l’iniziativa

Centrodestra, centrosinistra e sinistra condannano ognuno a modo loro e con le proprie osservazioni quanto accaduto durante la manifestazione pro Askatasuna ANCONA – Gli scontri di sabato a Torino, dove durante un corteo pro-Askatasuna diversi agenti di polizia sono rimasti feriti, ha scatenato il dibattito anche nel mondo della politica marchigiano e locale. Iniziamo quindi la nostra analisi dalla Lega che sabato 7 e domenica 8 febbraio proporrà in tutte le Marche una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine al grido di “Io sto col poliziotto”. Occorre precisare che l’iniziativa era già stata decisa da tempo, ma visto quanto accaduto, l’evento diventa di stretta attualità.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Torino Poliziotti

Un agente di polizia ha sparato e ucciso un uomo a Milano, in zona Rogoredo.

Questa mattina si torna a parlare dell’episodio avvenuto al commissariato di Mecenate, dove un poliziotto ha sparato a un giovane nordafricano durante un controllo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino Poliziotti

Argomenti discussi: Stop ai social per gli under 15: la Lega lancia la proposta di legge. Anche il Pd vuole il blocco; Salvini lancia un messaggio a Vannacci: Chi esce dalla Lega finisce nel nulla; Elezioni: Salvini lancia la Lega. Video alla maxi-cena di Agnelli. Progressisti, slitta il debutto; Agente spara e uccide un uomo, la Lega lancia una raccolta firme: Io sto col polziotto.

'Tutela legale per gli agenti', la raccolta firme della Lega ad Ancona(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - La Lega lancia nella provincia di Ancona una raccolta firme per chiedere l'introduzione della tutela legale per le forze dell'ordine nel decreto Sicurezza. L'iniziativa preve ... msn.com

Vannacci lancia Futuro Nazionale: verso l’addio alla Lega e un nuovo partito(LaPresse) Fiamma tricolore su fondo blu e la scritta Vannacci. Si chiama Futuro Nazionale il simbolo di quello che potrebbe diventare il nuovo partito del generale Roberto ... ilmattino.it

L'attivista britannico condannato per droga e truffa lancia un progetto politico con il leader della Lega - facebook.com facebook

#Salvini: IO STO COL POLIZIOTTO. La Lega lancia una nuova campagna di raccolta firme per sostenere chi ogni giorno difende la nostra sicurezza. Solidarietà all’agente di Polizia indagato che, durante un controllo antidroga a Milano, ha fatto il propr x.com