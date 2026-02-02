La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adin Licina, un giovane centrocampista offensivo nato nel 2007. Proveniente dal settore giovanile del Bayern Monaco, il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2029 e inizierà la sua avventura con la Juventus Next Gen. È un investimento sul futuro, con l’obiettivo di far crescere il talento tra le fila del club.

La Juventus ha ufficializzato nella giornata di domenica l’ingaggio di Adin Licina, centrocampista offensivo classe 2007 proveniente dal settore giovanile del Bayern Monaco: il giovane talento ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e inizierà il suo percorso in bianconero con la Juventus Next Gen, progetto chiave della strategia di sviluppo del club. Arrivato a Torino nella serata di sabato con volo su Caselle, Licina ha sostenuto le visite mediche domenica mattina, completando poi l’iter burocratico che ha portato all’annuncio ufficiale da parte della Juventus. Un’operazione che conferma l’attenzione costante della dirigenza verso i profili più promettenti del calcio europeo, soprattutto in età giovanile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus investe sul futuro: ufficiale l’arrivo di Adin Licina

Approfondimenti su Juventus Next Gen

La Juventus ha messo le mani su Adin Licina, il giovane talento proveniente dal Bayern Monaco.

La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Adin Licina, un giovane talento che potrebbe diventare una delle prossime stelle del calcio europeo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: L'Arezzo capolista contro la baby Juventus. Tre punti per allungare verso la serie B; Juve perfetta, il Napoli è senza energie: segnano David, Yildiz e Kostic, Spalletti a -1 da Conte; Basta Tavernelli. Un gol, tante occasioni e nessun rischio: l’Arezzo sfata il tabù Juventus Next Gen al Comunale; Marketing – Allianz cresce nel calcio firmando stadi e sponsorizzando la Juventus.

Tether investe sempre più nell'oro: è tra i primi 30 detentori al mondoTether, secodo azionista della Juventus, investe sempre più nell'oro. Come riportato da Calcio e Finanza, la società che fa capo a Paolo Ardoino, continua a puntare ... tuttojuve.com

Juventus-Torino pronostico e quote: la chicca sul DerbySabato 8 novembre, con fischio d’inizio alle ore 20:45, la Juventus di Luciano Spalletti ospiterà il Torino di Marco Baroni. La gara, valevole per l’undicesimo turno di Serie A, si giocherà ... calciomercato.com

Next Gen | Adin Licina è bianconero juve.it/Licina-NextGen x.com

Se il mercato della prima squadra della Juventus non decolla, quello del settore giovanile è letteralmente infiammato La Juventus in questa sessione invernale si è assicurata ben 3 talenti cristallini 1 Adin Licina, esterno destro del Bayern Monaco 2 - facebook.com facebook