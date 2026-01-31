Juventus arriva Adin Licina | un nuovo Yildiz in bianconero

La Juventus ha annunciato l’ingaggio di Adin Licina, un giovane talento che potrebbe diventare una delle prossime stelle del calcio europeo. Arrivato in vista della sessione di mercato di gennaio, il club punta su di lui per rafforzare il settore giovanile e prepararsi al futuro. Licina, che ha già attirato l’attenzione di vari osservatori, si unisce alla squadra con l’obiettivo di crescere e dimostrare il suo valore in un ambiente competitivo come quello bianconero.

La Juventus piazza un colpo in prospettiva e si assicura nel calciomercato di gennaio uno dei talenti più interessanti del calcio giovanile europeo. I bianconeri hanno infatti vinto la corsa ad Adin Licina, classe 2007 cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, pronto a iniziare la sua avventura a Torino con un contratto di tre anni e mezzo. Il giovane sbarcherà in città in serata e inizierà il suo percorso con la Next Gen in Serie C, primo passo di un progetto che punta a portarlo in prima squadra già nei prossimi mesi, seguendo un percorso molto simile a quello che in passato ha portato Kenan Yildiz tra i grandi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

