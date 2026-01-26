La Juve vola col Napoli Spalletti sicuro | Iniezione di fiducia Mercato | salta En NesyrI

La Juventus si conferma in crescita, con una vittoria importante contro il Napoli. Spalletti, tecnico del Napoli, si mostra fiducioso, sottolineando l’importanza di questo risultato. Nel frattempo, il mercato registra la cancellazione di En Nesyri. A Torino, il focus resta sulla qualificazione in Champions League, obiettivo che coinvolge anche Napoli, Roma e Como, in una stagione ancora in fase di definizione.

Torino, 26 gennaio 2026 – La Juve c’è, non per lo Scudetto ma per la Champions sì, in una lotta che coinvolge Napoli, Roma e anche Como. La vittoria sui campioni d’Italia del Napoli vale doppio, perché sancisce la differenza di prestazione rispetto alla gara di andata e vale anche l’aggancio in classifica al treno per i primi quattro posti, sfruttando il pareggio tra Roma e Milan. Solo l’Inter, di fatto, è scappata con i suoi 52 punti, mentre dai rossoneri in giù (quota 47), tutto è ancora in gioco, con Napoli e Roma a 43, la Juve a 42 e il Como a 40: volatona finale da febbraio in poi. I bianconeri ripartiranno domenica 1 febbraio da Parma, in un mese che vedrà anche la Coppa Italia, trasferta di Bergamo il 5 febbraio, e il big match con l’Inter il 15, senza dimenticare l’eventuale playoff di Champions League se non dovesse arrivare l’ottavo posto dopo l’ultima giornata fissata il 28 gennaio contro il Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le società italiane, Juventus e Napoli, sono interessate a En-Nesyri, attaccante in uscita dal Fenerbahçe.

Il mercato invernale tra Juventus e Napoli si configura come un momento di attenzione e valutazioni strategiche.

La Juventus accelera per Youssef En-Nesyri. Secondo quanto riferito dal collega turco Yagiz Sabuncuoglu, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è arrivato in mattinata a Istanbul

I giovani bianconeri di Padoin frenano dopo cinque risultati utili consecutivi e i playoff restano lontani

