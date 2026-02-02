La Juve bussa ancora da Simeone | il piano B se sfuma Kolo Muani
La Juventus torna a bussare a Simeone per rinforzare l’attacco. La società bianconera prova a convincere l’allenatore dell’Atletico Madrid, ma se non dovesse andare in porto l’operazione per Kolo Muani, il piano B resta un nome caldo. Nel frattempo, Spalletti si trova con Boga e Holm e insiste ancora per un nuovo centravanti, anche se ha già chiarito che non vuole Icardi. La situazione resta aperta, con la Juve che cerca soluzioni rapide per mettere a posto l’attacco.
A Spalletti non bastano Boga e Holm: il tecnico bianconero insiste per l’arrivo di un nuovo centravanti “ Noi non lo si vole Icardi ”. Dopo Chiellini, arriva anche la netta chiusura di Luciano Spalletti al possibile arrivo dell’argentino alla Juventus. L’ex capitano dell’ Inter è stato proposto ai bianconeri, che dopo attente valutazioni hanno preferito non affondare il colpo per l’attuale centravanti del Galatasaray. Kolo Muani, possibile ritorno alla Juve (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza della Continassa e Spalletti puntano su altri profili per rinforzare l’attacco, con l’allenatore di Certaldo che chiede un ultimo sforzo alla società dopo gli arrivi di Boga e Holm. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Kolo Muani, la Juve spera ancora: solo questa chiamata può sbloccare il ritorno nelle ultime ore
La Juventus tiene ancora viva la speranza di ingaggiare Kolo Muani.
Ultimissime Juve LIVE: nuovi contatti per Kolo Muani, Koopmeiners stecca ancora
La Juventus lavora dietro le quinte per rinforzare la rosa.
Mercato bollente per Norton-Cuffy: l'Everton bussa, la Juve continua il pressing; Non solo un centrale ma anche un terzino? La Fiorentina bussa alla porta del Cagliari e in bilico c'è ancora Fortini; Wood nel mirino della Juventus assalto bianconero in arrivo.
Mercato bollente per Norton-Cuffy: l’Everton bussa, la Juve continua il pressingTra le big di Serie A è la Juventus quella che sta intensificando i contatti col Genoa, mentre nelle scorse ore si sono inseriti due club di Premier ... europacalcio.it
Mercato. Cercasi terzino: piace Kirwan . Per Torrasi bussa la Juve StabiaUn terzino da chiudere in settimana, un trequartista prima della chiusura de mercato. E il centrocampista, una mezzala, che potrebbe dipendere dalle cessioni. Riccardo Gaucci e il dg Borras ieri matti ... lanazione.it
