Ultimissime Juve LIVE | nuovi contatti per Kolo Muani Koopmeiners stecca ancora

La Juventus lavora dietro le quinte per rinforzare la rosa. Nei giorni scorsi sono aumentati i contatti per Kolo Muani, mentre Koopmeiners fatica a convincere. La società cerca soluzioni rapide per sistemare il reparto offensivo e centrocampo prima della chiusura del mercato. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 gennaio 2026. Koopmeiners stecca anche Monaco Juve, alibi finiti. I giornali: «Trasparente, più passaggi all’indietro che imbucate». Ore 09.00 – Koopmeiners stecca anche Monaco Juve, alibi finiti. I giornali: «Trasparente». Altra prestazione avulsa dell’olandese Kolo Muani torna alla Juve: contatto col Tottenham in mattinata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

In questo aggiornamento sulle ultime notizie della Juventus, vengono riportate le novità riguardanti i contatti per Kolo Muani e le ultime indiscrezioni su Chiesa.

La Juventus si prepara alla partita contro il Monaco e negli ultimi aggiornamenti si parla di Kolo Muani, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare.

