Kolo Muani la Juve spera ancora | solo questa chiamata può sbloccare il ritorno nelle ultime ore
La Juventus tiene ancora viva la speranza di ingaggiare Kolo Muani. Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri attendono una chiamata decisiva che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. La situazione resta aperta, ma senza quella telefonata il ritorno del centravanti francese rischia di restare un sogno.
Kolo Muani, la Juve spera ancora: solo questa chiamata può sbloccare il ritorno del centravanti francese nelle ultime ore. Il Tottenham per ora non ha aperto. Il mercato della Juventus entra nelle sue ore più adrenaliniche, con il fiato sospeso e lo sguardo rivolto a Londra. Il nome di Randal Kolo Muani resta il chiodo fisso della dirigenza bianconera, che ha deciso di attendere fino all’ultimo respiro della sessione invernale pur di riportare a Torino l’attaccante francese. La trattativa, tuttavia, si è trasformata in un logorante gioco d’attesa che coinvolge tre club e un incastro di pedine ancora lontano dalla risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Kolo Muani Juventus
Kolo Muani Juve, il ritorno è possibile? La chiamata all’entourage, quel segnale social e la situazione col PSG
Kolo Muani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus.
Kolo Muani alla Juve, non dipende solo dal Tottenham: c’è un altro fattore fondamentale per concretizzare il ritorno a Torino del francese
La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.
Kolo Muani verso la Juventus: il ritorno si avvicina | Calciomercato
Ultime notizie su Kolo Muani Juventus
Argomenti discussi: Juve-Kolo Muani a oltranza: non è il 9 che vuole Spalletti, ma può fare tutto. E smania per tornare; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Kolo Muani fino alla fine: l'ultimo sì che manca, il pressing Juve, le alternative. E c'è Tottenham-City.
Calciomercato live: Juve su Kolo Muani, idea Sorloth. L’Inter non molla Diaby. Milan, caso MatetaUltimo giorno di trattative. Spalletti aspetta una punta, Chivu un esterno. Supplemento di visite del club rossonero per il bomber del Crystal Palace. Roma: ... lastampa.it
Mercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffreddaMercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffredda Un, due, tre… la Juventus accelera sul mercato. Come già accaduto in estate, anche a ... tuttojuve.com
#Spalletti su #KoloMuani x.com
Chiellini a DAZN: "Icardi Lo escludo. Kolo Muani è un giocatore del Tottenham" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.