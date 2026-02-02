Kolo Muani la Juve spera ancora | solo questa chiamata può sbloccare il ritorno nelle ultime ore

La Juventus tiene ancora viva la speranza di ingaggiare Kolo Muani. Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri attendono una chiamata decisiva che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. La situazione resta aperta, ma senza quella telefonata il ritorno del centravanti francese rischia di restare un sogno.

Kolo Muani, la Juve spera ancora: solo questa chiamata può sbloccare il ritorno del centravanti francese nelle ultime ore. Il Tottenham per ora non ha aperto. Il mercato della  Juventus  entra nelle sue ore più adrenaliniche, con il fiato sospeso e lo sguardo rivolto a Londra. Il nome di  Randal Kolo Muani   resta il chiodo fisso della dirigenza bianconera, che ha deciso di attendere fino all’ultimo respiro della sessione invernale pur di riportare a Torino l’attaccante francese. La trattativa, tuttavia, si è trasformata in un logorante gioco d’attesa che coinvolge tre club e un incastro di pedine ancora lontano dalla risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

