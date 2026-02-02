La Juventus tiene ancora viva la speranza di ingaggiare Kolo Muani. Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri attendono una chiamata decisiva che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. La situazione resta aperta, ma senza quella telefonata il ritorno del centravanti francese rischia di restare un sogno.

Kolo Muani, la Juve spera ancora: solo questa chiamata può sbloccare il ritorno del centravanti francese nelle ultime ore. Il Tottenham per ora non ha aperto. Il mercato della Juventus entra nelle sue ore più adrenaliniche, con il fiato sospeso e lo sguardo rivolto a Londra. Il nome di Randal Kolo Muani resta il chiodo fisso della dirigenza bianconera, che ha deciso di attendere fino all’ultimo respiro della sessione invernale pur di riportare a Torino l’attaccante francese. La trattativa, tuttavia, si è trasformata in un logorante gioco d’attesa che coinvolge tre club e un incastro di pedine ancora lontano dalla risoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani, la Juve spera ancora: solo questa chiamata può sbloccare il ritorno nelle ultime ore

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

Kolo Muani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus.

La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Kolo Muani verso la Juventus: il ritorno si avvicina | Calciomercato

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Juve-Kolo Muani a oltranza: non è il 9 che vuole Spalletti, ma può fare tutto. E smania per tornare; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos; Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Kolo Muani fino alla fine: l'ultimo sì che manca, il pressing Juve, le alternative. E c'è Tottenham-City.

Calciomercato live: Juve su Kolo Muani, idea Sorloth. L’Inter non molla Diaby. Milan, caso MatetaUltimo giorno di trattative. Spalletti aspetta una punta, Chivu un esterno. Supplemento di visite del club rossonero per il bomber del Crystal Palace. Roma: ... lastampa.it

Mercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffreddaMercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffredda Un, due, tre… la Juventus accelera sul mercato. Come già accaduto in estate, anche a ... tuttojuve.com

Chiellini a DAZN: "Icardi Lo escludo. Kolo Muani è un giocatore del Tottenham" - facebook.com facebook