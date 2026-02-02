L’Egitto si infila nel conflitto sudanese con droni turchi che partono da basi egiziane. Secondo quanto si sa, le operazioni militari puntano a colpire obiettivi nel Sudan, rischiando di allargare ancora di più il fronte della guerra civile. La situazione si fa complicata, tra alleanze non ufficiali e interessi nascosti, mentre l’esercito e le RSF continuano a fronteggiarsi nel mezzo di un inferno senza fine.

Droni turchi che partono da basi egiziane per colpire obiettivi sudanesi. Dietro quello che potrebbe a prima vista sembrare l’inizio di una barzelletta si nasconde un complesso labirinto di legami e di coinvolgimenti più o meno diretti all’interno della catastrofe della guerra civile che da anni infuria in Sudan, in cui si contrappongono da una parte l’esercito regolare del Paese, e dall’altra la milizia paramilitare delle Rapid Support Forces (Rsf). Fazioni che però non agiscono in autonomia: esse godono infatti del sostegno di una moltitudine di attori esterni, ciascuno con i propri interessi particolari che intendono tutelare attraverso il supporto ad una delle due parti in causa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra dei droni porta l’Egitto dentro il conflitto sudanese. Ecco cosa sappiamo

Rainews presenta un reportage esclusivo dal Sud Kordofan, regione al centro del conflitto sudanese.

