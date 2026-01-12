Rainews presenta un reportage esclusivo dal Sud Kordofan, regione al centro del conflitto sudanese. Un approfondimento sulle conseguenze della guerra sui civili, con testimonianze dirette e immagini dal campo. Un'occasione per comprendere meglio una crisi complessa e le sfide di un’area segnate dal conflitto armato.

Un viaggio nel cuore del conflitto sudanese, dove la guerra colpisce i civili e costringe migliaia di persone alla fuga. Lunedì 12 gennaio alle 22.30, Spotlight, il programma di inchiesta di RaiNews, trasmette il reportage di Valerio Cataldi e Thomas Ndirangu. La sede di corrispondenza Rai di Nairobi ha avuto accesso esclusivo al Kordofan meridionale, una delle aree più isolate e pericolose del Sudan, oggi al centro dei combattimenti. La Rai, unico network internazionale in Kordofan, ha documentato crimini di guerra, attacchi con droni contro obiettivi civili, campi profughi sovraffollati e la paura di un nuovo massacro come quello di El Fasher in Darfur. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra dei droni, il reportage esclusivo di Rainews nel Sud Kordofan dove si combatte il conflitto sudanese: l’anticipazione

Leggi anche: "Cortona e la Grande Guerra - Il sacrificio dei giovani cortonesi nel Primo conflitto mondiale", il libro

Leggi anche: Sudan, droni colpiscono un asilo nel Kordofan: almeno 50 morti, 33 bambini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La guerra dei droni, viaggio nel Sud Kordofan dove si combatte il conflitto sudanese.

RAINEWS – RAI NEWS24 * “SPOTLIGHT” (22.30) : «REPORTAGE ESCLUSIVO NEL SUD KORDOFAN, CRIMINI DI GUERRA E ATTACCHI CON DRONI CONTRO CIVILI» (VEDI-SEGUI DIRETTA ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Un viaggio nel cuore del Sudan, dove la guerra colpisce i civili e costringe migliaia di persone alla fu ... agenziagiornalisticaopinione.it