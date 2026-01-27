La recente allerta di protezione civile evidenzia il rischio di crolli sulla collina di Niscemi, interessata dal maltempo. La situazione, monitorata dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano, richiede attenzione e interventi preventivi per tutelare le aree coinvolte e le comunità locali.

Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, hanno concluso il sopralluogo aereo sulle zone della frana a Niscemi in provincia di Caltanissetta. “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela” ha sentenziato Ciciliano appena arrivato al centro operativo comunale. La frana ha reso inagibili decine di immobili, imponendo la creazione di una zona rossa che arriva a 150 metri dall’inizio della “nicchia di distacco”, cioè dalla zona asfaltata non crollata. “Situazione particolarmente complessa dopo un primo sopralluogo che abbiamo fatto e bisogna essere onesti che anche le case integre prospicienti sull’orlo della frana non potranno più essere popolate”, ha concluso Ciciliano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Maltempo, Ciciliano (protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando

La collina di Niscemi sta subendo un crollo esteso a causa delle recenti condizioni di maltempo.

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

