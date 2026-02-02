La squadra dell’Inter si conferma in forma e sfiora un’altra vittoria, questa volta a Cremona. I nerazzurri non si fanno sorprendere dalle piccole e portano a casa i tre punti, mantenendo la serie positiva. Solo i tifosi locali speravano in un risultato diverso, ma alla fine è stata l’Inter a dominare sul campo. La costanza dei nerazzurri si vede nelle loro prestazioni, anche contro le squadre di bassa classifica.

sono passati oltre due mesi dal derby milanese e da quel giorno l’Inter ha dato uno scossone a se stessa e al campionato. La serie dei nerazzurri viene lucidata con assiduità, perché, dopo la sconfitta del 23 novembre con il Milan, Cristian Chivu in campionato ha infilato dieci vittorie e un pareggio (con il Napoli). L’Inter è diventata una capolista solida, costante e capace di tenere il controllo delle partite. Il calendario in questo periodo era favorevole, ma la squadra di Chivu non ha abusato in supponenza e arroganza. Sembra avere la forza tranquilla del suo allenatore, che affronta ogni situazione senza isterismi, anche se quando vede finali rilassati come ieri sa farsi sentire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La forza dell'Inter: non inciampa nelle piccole. A Cremona solo i suoi tifosi potevano fermarla

