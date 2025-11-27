La ‘mini crisi’ dell’Inter è aperta | zero pareggi per Chivu e Lautaro decisivo solo con le piccole

Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nel derby contro il Milan, e tante questioni sul tavolo della dirigenza nerazzurra Il gol di testa, sugli sviluppi di un corner, realizzato in pieno recupero da Gimenez ha consentito all’ Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone di conquistare i tre punti. Chivu (Ansa) – Calciomercato.it L’ Inter, nonostante abbia disputato una buona partita, torna dalla trasferta spagnola di Champions League con un’altra sconfitta sul groppone, la prima in Europa e la quinta in totale in stagione. E, dato ancora più importante, non ha pareggiato nessuna partita, fino a questo momento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

