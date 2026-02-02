La FISI sostiene Rebecca Passler | Chiarire ogni equivoco per non segnare la carriera

La Federazione Italiana Sport Invernali interviene sul caso di Rebecca Passler, sospesa dal Tribunale Nazionale Antidoping. La FISI chiede di chiarire ogni equivoco, sottolineando che l’atleta non ha avuto esiti positivi ai controlli. Flavio Roda, presidente della federazione, ha spiegato che la sospensione rischia di compromettere la carriera di Passler e invita a fare chiarezza subito.

Interviene Flavio Roda, presidente della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, sul caso di Rebecca Passler, sospesa dal Tribunale Nazionale Antidoping, per essere risultata non negativa ad un controllo antidoping del 26 gennaio disposto da Nado Italia. Per questo motivo l'azzurra è stata esclusa con effetto immediato dalla Nazionale italiana, dovendo così dire addio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per i quali era stata convocata ufficialmente proprio nella data in cui è stata sottoposta al controllo. Il numero 1 degli sport invernali italiani afferma al sito federale: " La Federazione, già in queste ore, sta approfondendo l'accaduto, intendendo supportare la propria atleta in tutte le sedi opportune.

