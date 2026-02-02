Come cambia l’Italia senza Rebecca Passler La sostituta e le scelte per la staffetta

L’Italia del biathlon si trova di fronte a una svolta improvvisa. Rebecca Passler è risultata non negativa al controllo antidoping, ma la notizia cambia tutto. La squadra deve ora riorganizzarsi senza la sua partecipazione, e le scelte per la staffetta si fanno più urgenti. La situazione mette in discussione le strategie per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e le decisioni si dovranno prendere in fretta.

Come un fulmine a ciel sereno arriva la non negatività di Rebecca Passler al letrozolo (la stessa sostanza che costò lo stop ad Errani) in un controllo antidoping: cambiano i piani dell'Italia del biathlon per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella staffetta 4×6 km femminile verranno schierate obbligatoriamente Michela Carrara ed Hannah Auchentaller, mentre nel caso in cui sia ancora possibile convocata un'atleta in sostituzione di Passler, la scelta, anche per quanto visto ai recentissimi Europei, potrebbe ricadere su Samuela Comola. Comola, medaglia d'argento a livello continentale nell'individuale, a quel punto potrebbe prendere parte alla 15 km, lasciando la presenza nella sprint e nell'eventuale pursuit a chi dovesse restare fuori dalla gara più lunga tra Carrara ed Auchentaller.

