La Fiorentina sta cercando di chiudere l’accordo con Zappa, il terzino del Cagliari. La trattativa è a un passo dalla conclusione, con il club viola che punta a rinforzare la fascia destra prima della fine del mercato. Nei prossimi giorni, si attende una svolta ufficiale.

La Fiorentina sta provando a chiudere il colpo Zappa sulla fascia destra con il terzino del Cagliari che potrebbe trasferirsi in viola in vista della seconda parte di stagione. La Fiorentina pronta a chiudere per Zappa (Ansa Foto) – calciomercato.it Chiuso da Marco Palestra sulla fascia destra, Gabriele Zappa potrebbe passare alla Fiorentina, alla ricerca di rinforzi, anche in ottica futura per sistemare la propria corsia laterale. Classe 1999, Zappa potrebbe mettersi a disposizione di Vanoli per la seconda parte di campionato con i viola decisi a chiudere un altro affare dopo i molti colpi messi a segno durante il mese di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Fiorentina piomba su Zappa, tentativo last minute per la fascia

Approfondimenti su Fiorentina Zappa

La Fiorentina ha fatto un tentativo dell’ultimo minuto per portare Rugani alla corte viola.

Il Napoli si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che si è fermato durante gli allenamenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fiorentina Zappa

Argomenti discussi: L'Al-Hilal piomba su Kean: l'affare con la Fiorentina può andare in porto solo in un caso; Ex Fiorentina piomba su Solomon ed Harrison: Convengono alla Fiorentina?. Poi sposta l’attenzione su Paratici; Fiorentina, il Nottingham Forest piomba su Gosens; Psg, l'Arabia piomba su Dembélé: pronta un'offerta dopo i Mondiali.

Zappa Napoli, la Fiorentina piomba sul difensore del Cagliari e brucia la concorrenza dei campani: la situazione aggiornataZappa Napoli, la Fiorentina piomba sul difensore del Cagliari e brucia la concorrenza dei campani: la situazione aggiornata Secondo quanto scritto dal giornalista Gianluca Di Marzio su X (ex Twitter), ... cagliarinews24.com

Calciomercato Lazio | Su Noslin piomba la Fiorentina: tutti i dettagliAlla Lazio non è riuscito a lasciare il segno, forse è il tempo di volare altrove. L'esperienza di Noslin alla Lazio è a tempo, le sue occasioni le ha avute, eppure sia ... lalaziosiamonoi.it

LA NAZIONE, Il #WestHam piomba su #Fortini: proposti alla #Fiorentina #Magassa e #WalkerPeters #SpaceViola #Fiorentina facebook

Il Nottingham Forest piomba su Mathias Olivera del #Napoli e prepara un'offerta di oltre 18 milioni #NFFC Gli azzurri per sostituirlo in caso di addio potrebbero chiedere Niccolò Fortini della #Fiorentina, pronti 8 milioni di euro x.com