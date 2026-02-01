Allarme fascia destra | Di Lorenzo si ferma il Napoli valuta Zappa

Il Napoli si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che si è fermato durante gli allenamenti. La società sta valutando l’ipotesi di puntare su Zappa come alternativa per la fascia destra. La situazione si definisce giorno dopo giorno, e i tifosi restano in attesa di notizie ufficiali.

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo costringe il Napoli a rivedere le proprie strategie sulla corsia destra. L'uscita in barella del capitano nel corso della sfida contro la Fiorentina ha fatto scattare l'allarme in casa azzurra, con Antonio Conte che nel post-gara ha parlato apertamente di un possibile problema al crociato, un'ipotesi che rischia di tenere il terzino lontano dal campo per un periodo prolungato. Uno scenario che ha spinto la dirigenza del Napoli a muoversi con rapidità sul mercato. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c'è Gabriele Zappa del Cagliari.

