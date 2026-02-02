La fiamma olimpica accende la Grignetta | l' impresa dei Ragni per celebrare la montagna

La fiamma olimpica brucia sulla Grignetta, la montagna che rappresenta Lecco e gli alpinisti locali. Questa mattina, un gruppo di scalatori dei Ragni di Lecco ha acceso il fuoco sacro sulla vetta, in un gesto che segna l’inizio delle celebrazioni per i Giochi 2026. La scena si è svolta sotto gli occhi di diversi spettatori, che hanno assistito alla partenza della staffetta olimpica in un clima di festa e attesa.

Lecco, 2 febbraio 2026 – La fiamma olimpica brucia sulla Grignetta, la montagna simbolo di Lecco e degli alpinisti lombardi. I Ragni di Lecco. L'hanno portata fin lassù, a 2.184 metri di quota, i Ragni di Lecco, che in questo 2026, festeggiano gli 80 anni. Questa mattina, i mitici Maglioni rossi, scortati da molti altri escursionisti e appassionati di montagna, sono partiti dai Piani dei Resinelli per portare la torcia con la fiamme olimpica fino in cima alla Grigna Meridionale. Il meteo incerto, le nuove basse e la neve in quota non hanno fermato i tedofori. A guidare le staffette durante l'ascesa è stato Stefano Bolis, socio onorario dei Ragni in quanto direttore della Scuola nazionale di Alpinismo dei Ragni della Grignetta dei Cai di Lecco.

