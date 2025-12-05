Mattarella accende la Fiamma Olimpica | L’inizio dei Giochi coincida con una tregua della guerra
"Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine", ha continuato il Capo dello Stato, spiegando che le Olimpiadi restano un messaggio di apertura, accoglienza e anche collaborazione. Un messaggio carico di speranze e di auspici, con l'obiettivo di trasmettere un messaggio forte e chiaro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
