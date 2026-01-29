la fiamma olimpica si arrampica sulla vetta della grignetta i ragni di lecco tedofori per un giorno

La fiamma olimpica ha raggiunto la vetta della Grignetta, portata da alcuni alpinisti dei Ragni di Lecco. Sono saliti in giornata, sfidando il freddo e le difficoltà della montagna, e hanno consegnato il testimone ai partecipanti della cerimonia. La salita si è conclusa con successo, mentre gli spettatori in città seguivano da lontano l’evento.

Lecco, 29 gennaio 2026 – Lecco è la città degli alpinisti? E allora perché non portare la fiamma olimpica su una delle vette della città. L’idea è venuta al Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 e il pensiero è subito andato ai Ragni di Lecco, che di quella tradizione verticale sono il simbolo da ottant’anni festeggiati peraltro da poco. E quale vetta scegliere se non la Grignetta, culla dell’alpinismo lombardo e la palestra naturale su cui si sono formate generazioni di alpinisti di casa. Saranno loro, i Ragni, a vestire i panni dei tedofori di montagna a portare la torcia sino ai 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

