la fiaccola olimpica riscalda alzano e nembro

Da ilgiorno.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la fiaccola olimpica è arrivata a Bergamo, partendo da Villa d’Almé. Il percorso ha attraversato Ponteranica, Alzano Lombardo e Nembro, per poi entrare in città. La sfilata ha coinvolto sia le zone basse che quelle alte di Bergamo, creando un momento di festa e partecipazione.

La fiaccola olimpica è arrivata a Bergamo. Il viaggio è iniziato stamattina da Villa d'Almé ed è passato da Ponteranica, Alzano Lombardo, Nembro, Seriate prima di entrare in Bergamo dove è sfilata sia della parte bassa della città sia di quella alta. Poi l'accensione del braciere.

