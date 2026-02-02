la fiaccola olimpica riscalda alzano e nembro

Questa mattina la fiaccola olimpica è arrivata a Bergamo, partendo da Villa d’Almé. Il percorso ha attraversato Ponteranica, Alzano Lombardo e Nembro, per poi entrare in città. La sfilata ha coinvolto sia le zone basse che quelle alte di Bergamo, creando un momento di festa e partecipazione.

La Fiaccola Olimpica ha attraversato Sassuolo nel percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina.

