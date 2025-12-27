La fiaccola olimpica invernale attraverserà Benevento: 38 tedofori in corteo, villaggio Coca Cola in centro e attesa partecipazione dei giovani cittadini.. Questo pomeriggio la fiaccola dei Giochi Olimpici Invernali farà tappa a Benevento, attraversando le principali strade della città in un percorso che vedrà protagonisti 38 tedofori. L’annuncio arriva dal sindaco Clemente Mastella e dal delegato allo Sport Enzo Lauro, che invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, con particolare attenzione ai più giovani. «Auspichiamo una partecipazione popolare massiccia, soprattutto giovanile. In centro sarà allestito un Villaggio Coca Cola e sarà possibile ricevere gadget ufficiali dei Giochi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento accoglie la fiaccola olimpica invernale nel pomeriggio

