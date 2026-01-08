La Fiaccola Olimpica a Sassuolo | il video

La Fiaccola Olimpica ha attraversato Sassuolo nel percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina. Dopo aver passato Maranello e Fiorano, il corteo è arrivato in città, accolto da numerosi studenti e appassionati. La staffetta, simbolo di unità e spirito olimpico, ha trovato nel centro di Sassuolo un momento di condivisione e partecipazione, sottolineando l’importanza di questi eventi come occasione di incontro tra comunità e sport.

La staffetta della torcia in marcia verso le olimpiadi di Milano-Cortina è pssata in mattinata da Maranello e Fiorano per poi arrivare Sassuolo: ad accoglierla mille studenti spettatori, con ritrovo delle società sportive in piazza Grande). Poi prosegue verso Modena. Ci sarà anche un contestuale evento anche a Sestola.

La Fiamma Olimpica attraversa Sassuolo: giovedì 8 gennaio la città accoglie il cammino verso Milano–Cortina 2026 - Dopo la sosta, il percorso riprenderà lungo via Rocca, attraverserà piazzale Della Rosa e, sfilando davanti a Palazzo Ducale, proseguirà in via Cavallotti e via Montanara, fino al confine con la SP 19 ... sassuolonotizie.it

Domani giovedì 8 gennaio la fiaccola olimpica e paralimpica delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 passerà qui a Modena. La fiamma, partita da Roma il 6 dicembre sta percorrendo tutta l’Italia e arriverà da Maranello in via Giardini intorno alle 12. - facebook.com facebook

Domani avrò l’onore di portare la fiaccola olimpica qui a Bologna. Un momento speciale, in una città che per me significa famiglia. Grazie @milanocortina26 #TeamTedofori #TorchRelay2026 #MilanoCortina2026 x.com

