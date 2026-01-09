Buratti carica la squadra Il Trodica rincorre la leader Fermana | con questa mentalità sfidiamo la Jesina

Roberto Buratti, allenatore del Trodica, sottolinea l'importanza di mantenere determinazione e concentrazione in vista della sfida contro la Jesina. Con la squadra attualmente seconda in classifica, il focus è sulla crescita e sulla volontà di inseguire la capolista Fermana. La partita di domenica alle 15 rappresenta un’occasione per consolidare il posizionamento e continuare a lavorare con impegno e attenzione.

"Siamo secondi e dobbiamo rincorrere la capolista Fermana". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, indica lo spirito che dovrà mettere in campo la squadra, a cominciare da domenica quando alle 15 riceverà la visita della Jesina. "È una delle formazioni più in forma e ha trovato gli equilibri giusti: si tratta di un avversario difficile". Ci vorrà un Trodica subito in sintonia con il campionato facendo sì che la sosta non riservi sorprese. "Noi – continua il tecnico – dobbiamo rincorrere la capolista e ogni gara dovrà essere affrontata come se fosse una finale: nei giorni scorsi abbiamo lavorato sodo per farci trovare pronti alla ripresa del campionato, abbiamo le armi per fare i conti con ogni avversario perché l’obiettivo è centrare la vittoria". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

