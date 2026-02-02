La fatica invisibile degli insegnanti | corpi stanchi menti sovraccariche e responsabilità educative in una scuola che invecchia

La scuola italiana affronta un calo costante degli studenti, con aule sempre più vuote e classi che spariscono. Dietro questa diminuzione, ci sono insegnanti che lavorano duramente, spesso senza riconoscimento, con corpi stanchi e menti sovraccariche. La loro fatica invisibile si somma a una scuola che invecchia, lasciando poco spazio alle nuove generazioni di educatori.

La popolazione scolastica si riduce progressivamente, seguendo un calo demografico che svuota in modo sistematico le aule di tutti gli ordini di scuola, con sezioni che non si formano più, classi che scompaiono e un numero sempre minore di alunni che ridisegna, anno dopo anno, la geografia dell'istruzione. Questo fenomeno, spesso letto solo in termini numerici o organizzativi, introduce in realtà una nuova dimensione, critica e complessa, che impone una riflessione più ampia sul funzionamento del sistema scolastico e sulle persone che lo tengono in vita quotidianamente.

