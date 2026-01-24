Lo spettacolo I giocatori apre l’edizione invernale della rassegna Sul naviglio…

Da parmatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…”. L’evento sarà inaugurato da Carlo Ferrari e Savino Paparella, due esperti del teatro. La rassegna, promossa dall’associazione L., propone un calendario di rappresentazioni dedicate alla scena teatrale, offrendo agli spettatori un’occasione di confronto e approfondimento. Un appuntamento da segnare nel calendario per gli appassionati di teatro e cultura.

Saranno due “maestri del gioco teatrale”, Carlo Ferrari e Savino Paparella, ad inaugurare l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio.”, realizzata dall’associazione L.O.F.T., con il contributo di Fondazione Cariparma e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma. Il programma.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, il naviglio diventa verde: i passanti incuriositi si godono lo strano "spettacolo"

Rapina un uomo, lo picchia, lo getta sul Naviglio e poi estorce denaro a un avvocato: arrestato violentoUn uomo è stato arrestato dopo aver commesso una serie di reati violenti, tra cui una rapina, un'aggressione e un'estorsione a un avvocato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lo spettacolo I giocatori apre l’edizione invernale della rassegna Sul naviglio…; cultura - cultura.comune.parma.it; I Giocatori inaugurano l’edizione invernale di Sul Naviglio… a Parma; Ecco come si vivrà la finale della KWC Nations 2026: orari e show.

lo spettacolo i giocatoriLo spettacolo I giocatori apre l’edizione invernale della rassegna Sul naviglio…Saranno due maestri del gioco teatrale, Carlo Ferrari e Savino Paparella, ad inaugurare l’edizione invernale della rassegna Sul Naviglio…, realizzata dall’associazione L.O.F.T., con il contributo ... parmatoday.it

lo spettacolo i giocatoriEcco lo spettacolo che unisce teatro e sport di squadra ad Abano TermeDal 24 gennaio riparte la rassegna teatrale di improvvisazione a cura dell'associazione culturale CambiScena. Il Theatresports™ è l'unione di teatro e gioco di squadra, dove il pubblico tifa la propri ... padovaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.