Lo spettacolo “I giocatori” apre l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio…”. L’evento sarà inaugurato da Carlo Ferrari e Savino Paparella, due esperti del teatro. La rassegna, promossa dall’associazione L., propone un calendario di rappresentazioni dedicate alla scena teatrale, offrendo agli spettatori un’occasione di confronto e approfondimento. Un appuntamento da segnare nel calendario per gli appassionati di teatro e cultura.

Saranno due “maestri del gioco teatrale”, Carlo Ferrari e Savino Paparella, ad inaugurare l’edizione invernale della rassegna “Sul Naviglio.”, realizzata dall’associazione L.O.F.T., con il contributo di Fondazione Cariparma e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma. Il programma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

