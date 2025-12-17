Ludicomix d' inverno | a Empoli la rassegna invernale dedicata alla cultura pop nerd e geek

Ludicomix d'Inverno, edizione natalizia della celebre rassegna dedicata alla cultura pop, nerd e geek, torna a Empoli il 20 e 21 dicembre. Al Palazzo delle Esposizioni, festeggerà i 20 anni dalla sua nascita, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa realtà che unisce giochi, fumetti, cosplay e tanto altro.

Puro Cioccolato e Ludicomix. Due nuovi eventi sotto l’albero tra dolcezza e divertimento - Da venerdì a domenica in piazza della Vittoria arriva il festival con maestri cioccolatieri e produttori da tutta Italia. msn.com

Due iniziative arricchiscono le proposte della Città del Natale in questo fine settimana: ecco Puro Cioccolato festival e l'edizione invernale di Ludicomix - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.