Ludicomix d' inverno | a Empoli la rassegna invernale dedicata alla cultura pop nerd e geek
Ludicomix d'Inverno, edizione natalizia della celebre rassegna dedicata alla cultura pop, nerd e geek, torna a Empoli il 20 e 21 dicembre. Al Palazzo delle Esposizioni, festeggerà i 20 anni dalla sua nascita, offrendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa realtà che unisce giochi, fumetti, cosplay e tanto altro.
Sabato 20 e domenica 21 dicembre, il Palazzo delle Esposizioni ospiterà Ludicomix d’Inverno, edizione “Christmas” della storica rassegna dedicata alla cultura pop, nerd e geek, che proprio quest’anno celebra i 20 anni dalla sua nascita a Empoli. Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
