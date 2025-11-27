Ripartono le competizioni nel Brindisino | a San Donaci il torneo regionale di Dama Frysk

SAN DONACI - Il primo torneo regionale di Dama Frysk si è svolto a San Donaci lo scorso 23 novembre e ha aperto la strada al campionato italiano che si disputerà a Mesagne il prossimo 18 gennaio 2026. L’evento, svoltosi presso la biblioteca comunale “Suor Sara Totaro” ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

