Lo sport può essere un potente strumento di inclusione e integrazione. La convention regionale Special Olympics “The future is now”, svoltasi il 19 gennaio 2026 al castello Querceta a Montecatini Terme, ha sottolineato l’importanza di abbattere le barriere e promuovere l’uguaglianza. Un’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nel favorire la partecipazione di tutti, indipendentemente dalle capacità.

Montecatini Terme, 19 gennaio 2026 – Convention regionale Special Olympics “The future is now” sabato scorso al castello Querceta, una delle sedi dell’istituto alberghiero Martini di Montecatini Terme. Il team regionale della Toscana di Special Olympics Italia ha chiamato a raccolta tutti i suoi territori per la Convention dal titolo che ha celebrato l’impegno di chi attraverso lo sport promuove una società più aperta, giusta e inclusiva, mettendo in pratica i programmi del movimento fondato da Eunice Kennedy Shriver nel 1968. A fare gli onori di casa, in Querceta, la dirigente Marzia Andreoni, da sempre in prima linea sul tema inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Special Olympics Team, lo sport abbatte le barriere. “Qui, energia e inclusione”

A Limatola si è svolto un coinvolgente Flash Mob Special Olympics, un momento di festa e inclusione che ha riunito centinaia di ragazzi. Con il claim “Tutta l’Italia”, l’evento ha celebrato la forza dell’unione e dell’accoglienza, sottolineando l’importanza della partecipazione e della solidarietà. Una giornata di grande entusiasmo e valori condivisi.

