La comunità iraniana si è radunata in piazza, ma non si tratta di una manifestazione tradizionale. Si tratta di una cerimonia semplice e rispettosa per ricordare le vittime innocenti uccise dal regime durante le proteste di inizio gennaio. Le persone hanno espresso il loro dolore e la volontà di mantenere vivo il ricordo, portando in piazza un messaggio di speranza per il futuro.

"Non una manifestazione, ma una cerimonia per onorare la memoria delle vittime innocenti assassinate dal regime iraniano durante le proteste dell’8 e 9 gennaio". La voce è quella di una giovane donna, tesa nello sforzo di superare la barriera linguistica tra farsi e italiano, che chiama a raccolta tutte le comunità iraniane della Romagna per convergere in Piazza del Popolo il 5 febbraio alle 17. Una voce e basta, poiché nessuno è completamente esente da rischi anche se in piazza giovedì 5 ci metteranno la faccia. Come sarà organizzato l’evento? "Accenderemo candele, porteremo testimonianze e stiamo pensando, insieme all’associazione cesenate ‘Compagnia delle Fenici’ di cui fanno parte donne da tutto il mondo, di organizzare qualche intervento di tipo teatrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La comunità iraniana in piazza: "Onoriamo le vittime del regime. Abbiamo una nuova speranza"

Approfondimenti su Iran Proteste

Il 24 gennaio, la comunità iraniana di Genova organizza in piazza la manifestazione “Marcia per la Libertà”.

La comunità iraniana di Ravenna si riunisce sabato 24 gennaio in piazza Andrea Costa alle 16, con un corteo fino a Piazza del Popolo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Iran Proteste

Argomenti discussi: Iran, la comunità bolognese in piazza: stop ai rapporti con il regime | FOTO; Iran. Sit in della Cisl davanti all’Ambasciata iraniana. Fumarola: Vogliamo esprimere solidarietà alla popolazione ma anche un richiamo forte alla comunità internazionale e all’Europa; La comunità iraniana in piazza: Onoriamo le vittime del regime. Abbiamo una nuova speranza; La comunità iraniana scende in piazza per la Marcia per la libertà. Il mondo guarda, il regime massacra (R. Bobbio).

Cesena, iraniani in piazza giovedì per le vittime della protesta soffocata nel sangue dal regimeLa comunità degli iraniani di Cesena, in questi giorni tragici di repressione nel sangue di chi sta protestando contro il regime degli Ayatollah nel ... corriereromagna.it

La comunità iraniana scende in piazza per la 'Marcia per la libertà': Il mondo guarda, il regime massacraCentinaia di persone in piazza Caricamento e poi in corteo fino a De Ferrari: Non è repressione, ma sterminio. Solidarietà anche dalla comunità venezuelana e appello al governo italiano ... lavocedigenova.it

Oggi, ricordiamo con rispetto le vittime di tutti i genocidi e delle violenze che hanno colpito popoli e comunità nel mondo, dalla Shoah alla Palestina. Onoriamo le vittime, sosteniamo i sopravvissuti e ribadiamo la necessità di porre fine all’occupazione e all - facebook.com facebook