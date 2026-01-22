Forza Europa scende in piazza sabato con la comunità iraniana
La comunità iraniana di Ravenna si riunisce sabato 24 gennaio in piazza Andrea Costa alle 16, con un corteo fino a Piazza del Popolo. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione attuale in Iran. L’evento rappresenta un momento di solidarietà e attenzione verso le sfide che affrontano i cittadini iraniani in questo periodo.
Sabato in piazza la comunità iraniana: marcia contro il regime di TeheranIl 24 gennaio, la comunità iraniana di Genova organizza in piazza la manifestazione “Marcia per la Libertà”.
La comunità iraniana in piazza a Bari: "Non possiamo restare indifferenti a quanto accade nel nostro Paese"La comunità iraniana di Bari si riunisce in piazza per esprimere solidarietà e preoccupazione riguardo alle proteste in corso nel loro paese d'origine.
