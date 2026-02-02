La Cgil piange la scomparsa di William Martini | Fu un segretario autorevole e aperto al cambiamento

La Cgil di Forlì Cesena piange la scomparsa di William Martini, un dirigente sindacale che ha lasciato un segno importante nel movimento dei lavoratori. Martini, cesenate, aveva 88 anni ed è stato segretario generale della Camera del Lavoro di Forlì. La sua morte è una perdita per il mondo sindacale locale.

“Un dirigente sindacale che ha segnato in modo significativo la storia della Cgil e del movimento dei lavoratori nel nostro territorio”. Martini è morto all'età di 88 anni “Entrato molto giovane nel mondo del lavoro - lo ricorda la Cgil - Martini ha maturato fin da subito un forte senso di giustizia e una naturale vocazione all’impegno collettivo. Dopo l’esperienza come delegato nel luogo di lavoro, ha svolto diversi incarichi come funzionario sindacale in più categorie – dal Commercio, alla Fiom agli Enti locali fino agli Ospedalieri– attraversando con competenza e passione mondi del lavoro differenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

