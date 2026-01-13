Penne piange la scomparsa di Lino Sardini fu titolare di uno storico bar e militante della destra

Penne ricorda con tristezza Lino Sardini, figura nota nella comunità locale per aver gestito uno storico bar. Militante attivo nel Movimento Sociale Italiano-Differenza Nazionale, Sardini ha lasciato un segno importante nel tessuto sociale della città. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la memoria storica e il patrimonio civico di Penne.

La comunità di Penne piange la scomparsa di Lino Sardini che fu titolare di un bar e militante con il Msi-Dn.Come ricorda il suo amico Camillo Savini fu anche componente del direttivo della sezione “G.Gentile” di Penne e del direttivo provinciale.Fu più volte anche candidato nelle elezioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

