La cassa straordinaria vola | Non rallentamenti ma crisi profonde e durature

La cassa straordinaria continua a salire, ma non porta segnali di ripresa. I dati dell’Inps mostrano un calo degli ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna nel 2025, ma la Uil regionale avverte: non si tratta di segnali di rassicurazione. Anzi, la crisi sembra più profonda e duratura di quanto si pensasse. La situazione richiede attenzione, non illusioni di ripartenza.

Con 13,3 milioni di ore, le imprese bolognesi trascinano il dato della regione. Uil: "Si rischia l'indebolimento del sistema manifatturiero nazionale e regionale, con ricadute dirette sull’occupazione" Un calo che, paradossalmente, non rassicura, anzi. I dati Inps sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna nel 2025, rielaborati dalla Uil regionale, aprono una riflessione. Se le ore complessive autorizzate scendono a 58,7 milioni, a mutare è la natura stessa del ricorso ai sussidi. Ci sarebbe un boom della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS). Mentre la "ordinaria" segna un netto -19%, la straordinaria schizza verso l'alto con un aumento del 33,8%, superando i 20,8 milioni di ore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Inps Emilia Romagna

È stata attivata la cassa integrazione straordinaria per un anno presso la Fir di Campogalliano, a seguito di un esame congiunto con le parti coinvolte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Inps Emilia Romagna

Argomenti discussi: Marche, vola la cassa integrazione straordinaria per crisi e riorganizzazione: +363,5%; Vola la cassa integrazione nelle Marche; Cinisi, un protocollo per l’antimafia sociale; Raffaele De Benedictis conquista Rai 1 e vola in finale a Tali e Quali con un’interpretazione straordinaria di Ligabue andata in onda Venerdì 23 gennaio 2026.

La cassa straordinaria vola: Non rallentamenti, ma crisi profonde e duratureCon 13,3 milioni di ore, le imprese bolognesi trascinano il dato della regione. Uil: Si rischia l'indebolimento del sistema manifatturiero nazionale e regionale, con ricadute dirette sull’occupazione ... bolognatoday.it

Vola la cassa integrazione nelle MarcheSempre più crisi nell'industria e nel terziario, denuncia la Cgil Marche, che invoca nuove politiche industriali ... centropagina.it

Lavoro, Cgil lancia l’allarme: “Esplode il ricorso alla cassa integrazione straordinaria in Emilia-Romagna” "A rischio la tenuta della manifattura, gli ammortizzatori ordinari non bastano più" afferma il sindacato... - facebook.com facebook

Emilia-Romagna, esplode la cassa integrazione straordinaria: nel 2025 è cresciuta del del 34% x.com