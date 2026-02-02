La cassa straordinaria vola | Non rallentamenti ma crisi profonde e durature
La cassa straordinaria continua a salire, ma non porta segnali di ripresa. I dati dell’Inps mostrano un calo degli ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna nel 2025, ma la Uil regionale avverte: non si tratta di segnali di rassicurazione. Anzi, la crisi sembra più profonda e duratura di quanto si pensasse. La situazione richiede attenzione, non illusioni di ripartenza.
Con 13,3 milioni di ore, le imprese bolognesi trascinano il dato della regione. Uil: "Si rischia l'indebolimento del sistema manifatturiero nazionale e regionale, con ricadute dirette sull’occupazione" Un calo che, paradossalmente, non rassicura, anzi. I dati Inps sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna nel 2025, rielaborati dalla Uil regionale, aprono una riflessione. Se le ore complessive autorizzate scendono a 58,7 milioni, a mutare è la natura stessa del ricorso ai sussidi. Ci sarebbe un boom della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS). Mentre la "ordinaria" segna un netto -19%, la straordinaria schizza verso l'alto con un aumento del 33,8%, superando i 20,8 milioni di ore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Inps Emilia Romagna
Crisi Fir , attivata la ’cassa’ straordinaria
È stata attivata la cassa integrazione straordinaria per un anno presso la Fir di Campogalliano, a seguito di un esame congiunto con le parti coinvolte.
"Il fatturato vola, ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento", la radiografia del settore orafo
Ultime notizie su Inps Emilia Romagna
Argomenti discussi: Marche, vola la cassa integrazione straordinaria per crisi e riorganizzazione: +363,5%; Vola la cassa integrazione nelle Marche; Cinisi, un protocollo per l’antimafia sociale; Raffaele De Benedictis conquista Rai 1 e vola in finale a Tali e Quali con un’interpretazione straordinaria di Ligabue andata in onda Venerdì 23 gennaio 2026.
La cassa straordinaria vola: Non rallentamenti, ma crisi profonde e duratureCon 13,3 milioni di ore, le imprese bolognesi trascinano il dato della regione. Uil: Si rischia l'indebolimento del sistema manifatturiero nazionale e regionale, con ricadute dirette sull’occupazione ... bolognatoday.it
Vola la cassa integrazione nelle MarcheSempre più crisi nell'industria e nel terziario, denuncia la Cgil Marche, che invoca nuove politiche industriali ... centropagina.it
Lavoro, Cgil lancia l’allarme: “Esplode il ricorso alla cassa integrazione straordinaria in Emilia-Romagna” "A rischio la tenuta della manifattura, gli ammortizzatori ordinari non bastano più" afferma il sindacato... - facebook.com facebook
Emilia-Romagna, esplode la cassa integrazione straordinaria: nel 2025 è cresciuta del del 34% x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.