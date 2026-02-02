Kolo Muani Juve dalla Francia | chiusura definitiva del Tottenham Ma in estate… Ultimissime

La Juventus si muove sul mercato e punta forte su Kolo Muani. La trattativa con il Tottenham sembra ormai chiusa definitivamente, ma il club bianconero non molla e pensa già alla prossima stagione. L’attaccante francese resta uno degli obiettivi principali e potrebbe arrivare in estate, quando la finestra di mercato riaprirà. I tifosi aspettano novità, mentre i vertici lavorano per definire gli ultimi dettagli.

Kolo Muani Juve, dalla Francia: chiusura definitiva del Tottenham. Ma in estate. Ultimissime sul futuro dell'attaccante francese. Il sogno di mercato della Juventus svanisce a poche ore dal gong: Randal Kolo Muani non vestirà la maglia bianconera in questa sessione invernale. Nonostante il lungo corteggiamento e la speranza di sbloccare l'affare negli ultimi istanti, la dirigenza del Tottenham avrebbe definitivamente chiuso la porta comunicando alla Continassa la volontà di trattenere l'attaccante francese a Londra. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrice Hawkins di RMC Sport, gli Spurs hanno deciso di puntare con decisione sull'ex PSG per la seconda parte della stagione, complice anche l'impossibilità di trovare un sostituto all'altezza in tempi così ristretti.

