Calciomercato Juventus | la mossa del Tottenham per Kolo Muani sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito…Ultimissime

La Juventus si trova nel mezzo di un vero e proprio thriller di mercato. Mentre si pensava che le trattative per Kolo Muani fossero in stallo, arrivano nuove voci su un possibile movimento del Tottenham per l’attaccante. Nel frattempo, si fa strada anche un’altra occasione in prestito, che potrebbe cambiare le carte in tavola negli ultimi giorni di trattative. Le prossime ore saranno decisive per capire se si sbloccherà qualcosa di importante.

Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito.Ultimissime Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita Sterling Roma: clamorosa indiscrezione per l’attacco giallorosso! L’inglese arriva solo se.C’è una condizione fondamentale Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito…Ultimissime Approfondimenti su Juventus Calciomercato Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham Kolo Muani può lasciare il Tottenham e tornare alla Juventus? La risposta di Fabrizio Romano Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Calciomercato Argomenti discussi: Il Milan piomba su Dragusin. La Juve rifarà l'attacco; Juventus contro Napoli si gioca anche fuori dal campo: la mossa di Spalletti per rispondere a Conte; Intrigo En-Nesyri, la Juve era a un passo ma è spuntato un altro club: cosa succede ora; Mercato Juventus, la mossa di Tudor fa esultare i bianconeri: ecco quanto risparmiano. Calciomercato Juventus, avviati i contatti per Kolo Muani: la situazioneIl calciomercato Juventus non smette di regalare sorprese. I giorni rimanenti stanno finendo, e dalle parti della Continassa devono chiudere ancora almeno due ... news-sports.it Pagina 3 | Calciomercato Juve, Chiesa spinge e c'è la mossa per il sì Liverpool! Retroscena MinguezaI bianconeri da oggi in attesa della risposta del Liverpool. Lo spagnolo in scadenza a giugno ma la Juve vuole anticipare i tempi. tuttosport.com #Calciomercato #Juventus, #Zirkzee- #KoloMuani e #Beto - La nuova strategia bianconera dopo l'addio a En-Nesyri x.com Calciomercato Juventus, rinnovo Yildiz: il futuro del turco è a Torino https://tinyurl.com/222ogz32 #CalciomercatoJuventus #juventus #KenanYildiz #rinnovoyildiz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.